TOGÜ Öğrencileri Eczanelerde Uygulamalı Eğitim Alıyor

TOGÜ Öğrencileri Eczanelerde Uygulamalı Eğitim Alıyor
12.03.2026 12:11
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, öğrencilerini eczanelerde mesleki deneyim kazandırıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri, eczanelerde deneyim kazanıyor.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, son yıllarda eğitimde uygulama temelli yaklaşımı güçlendirerek öğrencilerin mesleki deneyim kazanmasını sağlayan çalışmaları yaygınlaştırıyor.

Üniversitede birçok bölümde teorik derslerin yanı sıra saha uygulamalarına da ağırlık verilerek öğrencilerin mezuniyet öncesinde iş hayatını yakından tanımaları hedefleniyor.

Bu kapsamda TOGÜ Tokat Sağlık Hizmetlerini Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü öğrencileri de teorik derslerde öğrendikleri bilgileri gerçek çalışma ortamında deneyimleme fırsatı buluyor.

Öğrenciler, eczanelerde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle mesleğin günlük işleyişini yakından gözlemliyor ve pratik becerilerini geliştirme imkanı elde ediyor.

Uygulama sürecinde öğrenciler reçetelerin hazırlanması aşamasında eczacılara yardımcı oluyor. Bunun yanı sıra hastalarla doğru iletişim kurma, ilaçların hazırlanma ve teslim edilme süreçlerini takip etme ve eczane otomasyon sistemlerinin kullanımını öğrenme gibi önemli deneyimler kazanıyor.

Eczanelerde yapılan uygulamalı eğitimler, öğrencilerin mesleğin inceliklerini doğrudan deneyimlemelerine olanak sağlıyor.

Deneyimli eczacıların rehberliğinde yürütülen bu süreçte öğrenciler, mesleki sorumluluklarını ve eczacılık hizmetlerinin işleyişini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Uygulamalı eğitim sayesinde öğrenciler meslek hayatlarına ilk adımlarını atarken, mezuniyet sonrasında karşılaşabilecekleri çalışma ortamına da hazırlanıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin uygulamalı eğitim odaklı yaklaşımı, öğrencilerin hem teorik bilgi hem de pratik beceri açısından daha donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.

