TOGÜ Rektörü Öğrencilerle Buluştu - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Öğrencilerle Buluştu

TOGÜ Rektörü Öğrencilerle Buluştu
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Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaz okulu öğrencilerini ziyaret ederek teknolojiye ilgilerini destekledi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu öğrencileriyle buluştu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmaya yönelik çalışmalarını yaz döneminde de sürdürüyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Taşlıçiftlik Yerleşkesi'nde bulunan Milli Teknoloji Atölyesi'nde devam eden Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu Programı kapsamında eğitim alan öğrencileri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Atölyelerde gerçekleştirilen uygulamaları inceleyen Yılmaz, gençlerin teknolojiye olan ilgisinin ve üretme heyecanının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli unsurlarından biri, teknoloji üreten ve geliştiren genç nesiller yetiştirmektir. Üniversite olarak gençlerimizi erken yaşlarda bilim ve teknolojiyle buluşturmayı, onların üretim odaklı düşünmelerini ve yenilikçi projeler geliştirmelerini önemsiyoruz. Milli Teknoloji Atölyeleri Lise Yaz Okulu Programı da bu anlayışın önemli bir örneğidir. Burada edindikleri bilgi ve deneyimlerin öğrencilerimizin gelecekte gerçekleştirecekleri başarılı çalışmalara katkı sağlayacağına inanıyorum. Gençlerimizin heyecanı ve ortaya koydukları çalışmalar bizleri umutlandırıyor." dedi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fatih Yılmaz, Teknoloji, Güncel, Tokat, Son Dakika

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