TOGÜ Rektörü Yılmaz, Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Aydın'ı veda ziyaretinde ağırladı - Son Dakika
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TOGÜ Rektörü Yılmaz, Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Aydın'ı veda ziyaretinde ağırladı

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TOGÜ Rektörü Yılmaz, Samsun\'a atanan Emniyet Müdürü Aydın\'ı veda ziyaretinde ağırladı
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Faruk Aydın, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu. Ziyarette Aydın, Tokat'taki görevi boyunca üniversiteyle uyumlu çalışmalardan memnuniyetini iletti; Yılmaz da katkıları için teşekkür edip Samsun'da başarı diledi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Faruk Aydın, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın Tokat'ta görev yaptığı süre boyunca üniversite ile yürütülen uyumlu ve başarılı çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Yılmaz'a teşekkürlerini iletti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise Faruk Aydın'a Tokat'a sunduğu hizmetler ve iki kurum arasındaki iş birliğine katkıları için teşekkür etti. Aydın'a yeni görev yeri olan Samsun'da başarı temennilerinde bulunan Yılmaz, ziyaretin anısına kendisine hediye takdim etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TOGÜ Rektörü Yılmaz, Samsun'a atanan Emniyet Müdürü Aydın'ı veda ziyaretinde ağırladı - Son Dakika
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