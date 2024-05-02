TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Sebze Fidesi Satışı - Son Dakika
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TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Sebze Fidesi Satışı

TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nden Sebze Fidesi Satışı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretilen sebze fidelerinin satışı başladı. Domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun, karpuz gibi sebze ve meyve türlerine ait 1,5 milyon fide, üreticiler tarafından yoğun ilgi görüyor. TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, fidelerin vatandaşlara uygun fiyatlarla sunulduğunu belirterek, satışa başladıklarını ve 1,5 milyon fideleri satacaklarını açıkladı.

02.05.2024 22:19
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üretimi gerçekleştirilen sebze fidelerinin satışı başladı.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yetiştirilen domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak, kavun, karpuz gibi sebze ve meyve türlerine ait 1,5 milyon fide üreticiler tarafında yoğun ilgi görüyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde üretilen fidelerimizin satışını vatandaşlarımıza uygun olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımız fidelerimize ilgi gösteriyorlar. Her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Fide satışına bugün başladık. Üniversitemizde yetiştirilen 1,5 milyon fidenin satışını yapacağız." dedi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Sebze Fidesi Satışı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TOGÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Sebze Fidesi Satışı - Son Dakika
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