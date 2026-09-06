TOGÜ Tokat'a özgü 3 üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüyor - Son Dakika
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TOGÜ Tokat'a özgü 3 üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüyor

TOGÜ Tokat\'a özgü 3 üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüyor
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Boduroğlu, Bekiroğlu ve Topbaş üzüm çeşitlerinin tescili, çoğaltılması ve üreticilere ulaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Üniversitenin katkılarıyla Tokat'ta yıllık asma fidanı üretimi 60 binden 400 binin üzerine çıktı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), yöreye özgü üzüm çeşitlerinin yaygınlaştırılması için çalışmalar yapıyor.

Üniversitede 2010 yılından bu yana sürdürülen bağcılık çalışmaları kapsamında asma fidanı üretiminden üzüm çeşitlerine, Tokat yaprağından hastalıklara dayanıklı yeni çeşitlerin geliştirilmesine kadar farklı alanlarda projeler gerçekleştiriliyor.

Çalışmalarla elde edilen bilgi ve uygulamaların üreticiye aktarılması, Tokat'ta bağcılığın geliştirilmesi ve yerel çeşitlerin üretimde daha fazla yer alması hedefleniyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, AA muhabirine, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde üzüm hasadı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tokat'ın, farklı rakımlardaki verimli ovalara, tarihi ve kültürel zenginliklere sahip kadim şehirlerden biri olduğunu belirten Yılmaz, "Bağcılık bu şehirde yaygın şekilde yürütülmekte. Biz Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olarak Tokat'ın bu birikimini akademimizdeki bilgi ve beceriyle, hocalarımızın destekleriyle zenginleştirmek üzere çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Bağcılığın son yıllarda kentte üreticilere önemli gelir sağladığını ifade eden Yılmaz, Tokat bağlarında Narince üzümlerinden elde edilen ve lezzetiyle öne çıkan yaprakların "Tokat yaprağı" markasıyla Türkiye'de sofralarda yer aldığına dikkati çekti.

Tokat'a özgü 3 üzüm çeşidi üzerinde çalışılıyor

Yılmaz, Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde çeşitli üzüm çeşitlerinin yanı sıra özellikle Tokat yöresine ait çeşitler üzerinde çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Boduroğlu, Bekiroğlu ve Topbaş üzüm çeşitleriyle ilgili burada çalışmalar yapılıyor. Bunlar Tokat'a özgü üzüm çeşitleri. Bunların atası olarak da Çavuş üzümünü söyleyebiliriz. Tabii çok nadir bulunan çeşitler."

Yerel çeşitlerin tescili, çoğaltılması ve üreticilere ulaştırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Biz de üniversite olarak bu çeşitleri başta tescil olmak üzere, yine bunları aşılayarak vatandaşlara ulaştırma, yaygınlaştırma noktasında hocalarımız çalışmalar yapıyorlar. Tokat'ın Narince üzümünün yanında bu 3 çeşidin de yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Boduroğlu, Bekiroğlu ve Topbaş'ın sofralık olarak da değerlendirilebileceğine işaret ederek, "Çünkü hem lezzetli, sofralık çeşit olarak verimli. Sadece Tokat'ta değil Türkiye'nin her yerinde tüketilebilecek gayet güzel üzümler. Ben burada çalışan hocalarımızı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Asma fidanı üretimi 400 binin üzerine çıktı

TOGÜ'nün bağcılık alanındaki çalışmaları kapsamında 2016 yılında Turhal ilçesinde 2 bin dekar alanda kümeleme yöntemiyle bağ tesisi projesi gerçekleştirildi.

Kümeleme bağ sisteminin son 10 yılda Tokat'ta bağcılığın gelişmesine katkı sağladığı belirtildi.

TOGÜ ile Tokat İl Özel İdaresi işbirliğinde kurulan fidan üretim tesislerinde ise bugüne kadar 120 binin üzerinde asma fidanı üretilerek üreticilere dağıtıldı. Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen asma fidanı dağıtım töreniyle çalışma sürdürüldü.

Tesislerde asma fidanı üretimine ilişkin bilgi ve deneyimin üreticilerin yanı sıra öğrencilere ve özel sektör temsilcilerine aktarılması sağlandı. Burada eğitim alan öğrenci ve sektör temsilcilerinden bazılarının daha sonra kendi fidanlıklarını kurduğu aktarıldı.

Üniversitenin bölgedeki asma fidancılığı sektörüne yönelik çalışmalarının ardından Tokat'ta yıllık 60 bin civarında olan asma fidanı üretiminin 400 binin üzerine çıktığı bildirildi.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ekonomi, Güncel, Tokat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ Tokat'a özgü 3 üzüm çeşidinin yaygınlaştırılması için çalışma yürütüyor - Son Dakika

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