TOGÜ ve Tokat Barosu İşbirliği Protokolü İmzaladı

Güncel

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Tokat Baro Başkanlığı arasında hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk eğitimlerinin düzenlenmesi ve yürütülmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Tokat Baro Başkanı Volkan Bozkurt katıldı.

Törende, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özkan Çıkrıkçı da hazır bulundu.

İmzalanan protokolle birlikte arabuluculuk eğitimleri planlanacak, konu ile ilgili farkındalığı artıracak etkinlikler düzenlenecek, eğitim materyalleri hazırlanacak, araştırma ve yayın faaliyetleri yürütülecek.