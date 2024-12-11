TOGÜ ve Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı İş Birliği

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Tokat ve Zile Cumhuriyet Başsavcılığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite ile Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve Zile Cumhuriyet Başsavcılığı protokol imza töreni Rektörlük makamında gerçekleşti.

Protokol imza törenine Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve Zile Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Sanıvar katıldı.

Protokol kapsamında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanan yükümlülerin ve eski hükümlülerin kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak suç işlemelerinin önüne geçilmesi ve yeniden topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyetler düzenlenecek.

Eğitim ve iyileştirme faaliyetleri, çocuk yükümlülere yönelik faaliyetler, bağımlılıkla mücadele çalışmaları, ortak projeler ve AR-GE çalışmaları, personelin ruh ve beden sağlığını korumak, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar, sosyal ve kültürel faaliyetler, koruma kurullarına yönelik faaliyetler ve kamuya yararlı bir işte çalıştırılma faaliyetleri yürütülecek.