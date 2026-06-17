TÖİŞ SEN'den Eğitimde Diyalog ve Sağduyu Çağrısı - Son Dakika
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TÖİŞ SEN'den Eğitimde Diyalog ve Sağduyu Çağrısı

17.06.2026 23:13
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TÖİŞ SEN, polis müdahalesine tepki göstererek öğretmenlerin haklarının göz ardı edilmemesini istedi.

(ANKARA) - Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşverenleri Sendikası, öğretmenlere yönelik polis müdahalesine tepki göstererek, eğitim camiasında sağduyu ve diyalog çağrısı yaptı.

TÖİŞ SEN Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan görüntülerde öğretmenlerin kolluk kuvvetlerinin müdahalesine maruz kalmasının kamu vicdanını ve özel öğretim kurumları işverenlerini rahatsız ettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün kamuoyuna yansıyan ve eğitim camiasında derin üzüntü yaratan görüntülerde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin kolluk kuvvetleri tarafından müdahaleye maruz kalması, başta kamu vicdanını olmak üzere üyemiz özel öğretim kurumları işverenlerini de rahatsız etmiştir. Tüm Özel Öğretim ve Muhtelif Kurs İşverenleri Sendikası (TÖİŞ SEN) Yönetim Kurulu olarak yaşananları bir akıl tutulması olarak değerlendiriyor; sağduyunun, diyaloğun ve karşılıklı anlayışın hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Toplumsal huzurun ve eğitim barışının sağlanabilmesi için tarafların birbirini anlamaya yönelik çaba göstermesi zorunluluktur. Öğretmenlerimizin dile getirdiği haklı taleplerin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz."

Özellikle 2007 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Sayın Hüseyin Çelik döneminde yürürlüğe giren 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hazırlanırken, mülga 625 sayılı Kanun'da yer alan öğretmenlere ilişkin taban maaş uygulamasının kaldırılması özel öğretim alanında önemli sonuçlar doğurmuştur. Aynı süreçte özel öğretim kurumlarının açılışında aranan teminat mektubu şartının da kaldırılması sektörün yapısını doğrudan etkileyen düzenlemeler arasında yer almıştır. Bugün gelinen noktada, özel öğretim alanında çalışan öğretmenlerin ekonomik ve sosyal haklarının güçlendirilmesine yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere siyasi iradenin, sektörün tüm paydaşlarını dinleyerek öğretmenlerimizin beklentilerini karşılayacak adımları değerlendirmesi gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan, özel öğretmen sendikalarının gündeme getirdiği taban maaş uygulaması talepleri değerlendirilirken, ülke genelinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli özel öğretim kurumlarının içinde bulunduğu ekonomik koşulların da dikkate alınması gerekmektedir.

Özellikle büyük zincir kurumlar dışında faaliyet gösteren birçok eğitim kurumu ciddi maliyet baskısı altında hizmet vermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla atılacak adımlarla eş zamanlı olarak özel öğretim kurumlarına yönelik SGK prim teşviklerinin güçlendirilmesi, istihdam desteklerinin artırılması ve sektöre yönelik mali yüklerin hafifletilmesi önem taşımaktadır. Böylece hem eğitim emekçilerimizin hakları korunabilecek hem de eğitim kurumlarının sürdürülebilirliği desteklenebilecektir. TÖİŞ SEN olarak, öğretmenlerimizin hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşmalarını, özel öğretim kurumlarının ekonomik olarak güçlendirilmesini ve eğitim sektöründe sosyal barışın tesis edilmesini savunuyoruz. Eğitimin tüm paydaşlarını sağduyuya, diyaloğa ve ortak çözüm üretmeye davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÖİŞ SEN'den Eğitimde Diyalog ve Sağduyu Çağrısı - Son Dakika

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