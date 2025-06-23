Tokalı Kanyonu\'nda Görsel Şölen

Tokalı Kanyonu görsel şölen oluşturdu

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından biri olan Akdağ Tabiat Parkı'nda ki Tokalı Kanyonu'nda çekilen görüntüler görsel bir şölen oluşturdu.

Sandıklı İlçesi, Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan Tokalı Kanyonu; ülke genelinde bilinirliği yüksek bir kanyon. Tahmini 20 kilometre uzunluğunda olan kanyon ve kanyondan Çivril Gölü'ne dökülen Akçay, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Hakla İlişkiler Müdürlüğü Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz'ın çektiği ve Müzisyen Aydın Baş'ın müzikleri ile hazırlanan klip özellikle sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntüler doğa meraklıları başta olmak üzere izleyenler için görsel bir şölen sundu.