Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı

Almus ilçesinde, Sağ Sahil Grup Yolu, Sol Sahil yolu ve Tozanlı Grup Yolu'nda yapılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Toplam 75 kilometre uzunluğundaki grup yolları, vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçeye bağlı köy yollarında da çalışmalar yapılacak. Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kurban Bayramı tatilinin güvenli ve konforlu geçmesi için grup yollarında yapılan çalışmaların tamamlandığını belirtti.

12.06.2024 14:11
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Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında yürütülen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince ilçeyi beldelere bağlayan Sağ Sahil Grup Yolu, Sol Sahil yolu ve Tozanlı Grup Yolu'nda çalışma yürütüldü.

Toplam 75 kilometre uzunluğundaki grup yollarında çalışmalar tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Grup yollarındaki çalışmaların ardından ilçeye bağlı köy yollarında çalışma yürütülecek.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Kurban Bayramı tatilinin huzur ve güven içinde geçmesi, bayram tatili başlangıcı nedeniyle yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi için grup yollarında yama ve bakım çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, "İlçemize Kurban Bayramı için gelen misafirlerimizin daha güvenli ve daha konforlu seyahat etmelerini sağlamak gayretindeyiz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar dilerim." dedi.

Kaynak: AA

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