Tokat'ın Almus ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı

Tokat\'ın Almus ilçesinde \'Hayat Boyu Öğrenme Haftası\' etkinlikleri başladı

Tokat'ın Almus ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri, Almus Kaymakamlığı himayelerinde gerçekleştirildi. Etkinliklere, ilçe protokolü, Halk Eğitimi Merkezi yönetici ve öğretmenleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı ve Akarçay Şehit Tuncay Yıldız Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencilerinin müzik dinletisiyle sona erdi.

03.06.2024 15:06
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Tokat'ın Almus ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

Almus Kaymakamlığı himayelerinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Almus Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün organizasyonunda düzenlenen etkinlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapıldı.

Etkinliklere Almus Kaymakamı Emre Çömen, Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, AK Parti İlçe Başkanı Rasim Demirci, CHP İlçe Başkanı Baki Bay, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ, İYİ Parti İlçe Başkanı Yusuf Karaca, ilçe protokolü, Halk Eğitimi Merkezi yönetici ve öğretmenleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Sergi açılışı yapıldıktan sonra Kaymakam Emre Çömen ve protokol sergiyi gezerek yapılan işler hakkında kursiyer ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Kaymakamı Emre Çömen sergiyi gezerken ahşap baskı yaptı. Katılımcılara kursiyerler tarafından lavanta kesesi hediye edildi.Çömen'e kursiyerlerce yapılan Türk Bayrağı hediye edildi.

Program, Akarçay Şehit Tuncay Yıldız Yatılı Bölge İlköğretim Okulu öğrencilerinin müzik dinletisi ile sona erdi.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Tuncay Yıldız, Akarçay, Almus, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ın Almus ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat'ın Almus ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinlikleri başladı - Son Dakika
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