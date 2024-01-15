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Tokat Başçiftlik'te Karla Mücadele Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Tokat Başçiftlik'te Karla Mücadele Çalışmaları Başladı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde iki gündür süren kar yağışının ardından Karayolları ekipleri ve belediye iş makineleri kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi. Özel İdare ekipleri ise köy yollarında karla mücadele çalışması yaptı. Kar yağışı nedeniyle Niksar-Başçiftlik kara yolunda birçok araç sahibi zincir takmak zorunda kaldı ve kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Tokat Başçiftlik\'te Karla Mücadele Çalışmaları Başladı
15.01.2024 - 11:57,  Güncelleme: 12:02
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmaları başladı.

Başçiftlik ilçesinde iki gündür aralıksız kar yağışının ardından Karayolları ekiplerince Niksar-Başçiftlik kara yolunda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıldı.

İlçe merkezinde de belediye iş makineleri kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Özel İdare ekipleri ise köy yollarında karla mücadele çalışması yaptı.

Kar yağışı sonrası Niksar-Başçiftlik kara yolunda birçok araç sahibi yolda kalarak zincir takmak zorunda kaldı.

Bölgede kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye ulaştı.

Kaynak: AA
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