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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ziyaretler devam ediyor - Son Dakika
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ziyaretler devam ediyor

Yeniden AK Parti'den aday gösterilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve iş insanları tarafından ziyaret edildi. Eroğlu, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti ve 31 Mart yerel seçimlerinde tarihi bir destan yazacaklarını belirtti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu\'na ziyaretler devam ediyor
17.01.2024 - 09:01,
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Yeniden AK Parti'den aday gösterilen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na ziyaretler devam ediyor.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Tokat Şube Başkanlığı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Tokat Şube Başkanlığı, Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı, Tokat Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı, Tokat Muhtarlar Derneği ve Merkez Mahalle Muhtarları Dernekleri, Eğitim-Bir-Sen, Tokatlı iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Eroğlu'nu ziyaret etti.

Eroğlu, bu sevgi, heyecan ve coşkunun kendilerine en büyük güç olduğunu belirterek, "Gayemiz ortak, heyecanımız belli. İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde sadece Tokat merkezde değil, bütün ilçelerimizde hep birlikte tarihi bir destan yazacağız. İstanbul dönüşümüzden itibaren bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini ve teveccühlerini ileten, dualarını esirgemeyen bütün hemşehrilerimize, iş insanlarımıza, kıymetli vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.?

Kaynak: AA
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