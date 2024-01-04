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Tokat Belediyesi 10 Yılda 326 Kilometre Altyapı Hizmeti Yaptı - Son Dakika
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Tokat Belediyesi 10 Yılda 326 Kilometre Altyapı Hizmeti Yaptı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 10 yıllık süreçte Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışmaları kapsamında yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı hizmetleri olmak üzere toplamda 326 kilometre altyapı hattını tamamladıklarını açıkladı. Eroğlu, Tokatlıların daha kaliteli, daha konforlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Tokat Belediyesi 10 Yılda 326 Kilometre Altyapı Hizmeti Yaptı
04.01.2024 - 15:20,
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "10 yıllık süreçte 326 kilometre altyapı hizmeti yaptıklarını bildirdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, Tokat'ta altyapı yatırımlarını 10 yıl boyunca aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü çalışmaları kapsamında yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı hizmetleri olmak üzere 10 yılda 326 kilometre altyapı hattını tamamlandıklarını anlatan Eroğlu, "Toplamda 101,4 kilometre kanalizasyon hattı, 170,8 kilometre içme suyu hattı, 55 kilometre yağmur suyu hattı döşendi. 77 kilometre uzunluğunda eski su hatlarında da yenileme hizmeti gerçekleştirildi." dedi.

Önce altyapı, sonra üstyapı ve asfalt düşüncesinden hareketle çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile getiren Eroğlu şunları kaydetti:

"Tokatlıların daha kaliteli, daha konforlu ve daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için gayret etmeye devam ediyoruz. Yağmur suyu altyapısı, dere ıslahları, kanalizasyon ve içme suyu hatları noktasında Tokat Belediyesi olarak başarılı çalışmalara imza attık. Tokat'ımızın baştan sona bütün mahallelerine eşit hizmet anlayışıyla kentin büyük çoğunluğunda altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bütün bu çalışmalarımızı büyük emeklerle, gece gündüz demeden gerçekleştirdik. İnşallah yeni dönemde de durmadan yorulmadan Tokat'ımız için çalışmaya, mahalle sakinlerimizin istek ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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