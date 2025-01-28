Tokat Emniyet Müdürü\'nden Yılın Kareleri Oylaması

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Tokat Emniyet Müdürü Faruk Aydın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Aydın, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını seçen Aydın, "Haber"de Musa Serdar Terzioğlu'nun "TEKNOFEST" karesini oyladı.

"Doğal Yaşam ve Çevre"de Adsız Günebakan'ın "Armut piş" fotoğrafını beğenen Aydın, "Spor"da Gökhan Balcı'nın "Şükür" karesini seçti.

Aydın, "Günlük Hayat"ta ise Himanshu Sharma'nın "Güneşi yutan deve" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu, seçim yapmakta zorlandığını dile getiren Aydın, AA çalışanlarına teşekkür etti.