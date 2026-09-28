Tokat Erbaa'da 2 gün önce kaybolan 62 yaşındaki kişi, Kelkit Çayı'nda ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat Erbaa'da 2 gün önce kaybolan 62 yaşındaki kişi, Kelkit Çayı'nda ölü bulundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce kaybolan 62 yaşındaki kişi, Kelkit Çayı'nda ölü bulundu. Aramaya 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personel katıldı; cenaze Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2 gün önce kaybolan Abdullah Erdoğar'ın (62) cesedi bulundu.

Ziya Gökalp Mahallesi'nde yaşayan epilepsi hastası Abdullah Erdoğar, 26 Eylül'de evinden ayrıldı. O günden sonra kendisinden haber alınamayan Erdoğar'ın ailesi, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yakınlarının sık sık balık tutmaya gittiğini belirtmesi üzerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerince 2 bot, 3 dron ve çok sayıda personelle yürütülen aramada Erdoğar'ın cesedi, çalışmaların başlatıldığı alanın yaklaşık 500 metre uzağında Kelkit Çayı'nda bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze nakil aracına alınan Abdullah Erdoğar'ın naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Abdullah Erdoğar'ın oğlu İlkay Erdoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaybolduktan sonra akşam saat 18.00'de eve gelmeyince aramaya başladık. Sonra tuğla fabrikasının kamerasından baktım, saat 12.16'da ana yoldan karşıya geçmiş. Balık hastalığı var. Her zaman gelir buraya. Biraz rahatsızlığı var. Epilepsi, unutkanlık. Aynı kameradan geri eve dönüşü yok. Aşağı istikametten de kameralardan geri dönüşü yok." dedi.

Öte yandan Abdullah Erdoğar'ın evden ayrılarak D-100 kara yolunu geçtiği ve Kelkit Çayı kıyısına doğru yürüdüğü anlar, bir fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
İnsan HaklarıGüncelErbaaTokatOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin’de Yeni Parti İlçe Başkanlığı seçiminde havaya ateş açan emekli polis tutuklandı Mersin'de Yeni Parti İlçe Başkanlığı seçiminde havaya ateş açan emekli polis tutuklandı
Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar Ukrayna gözünü yetişkin içeriklere dikti: 30 bin İHA alacaklar
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD’den ihraç edildi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SDD'den ihraç edildi
Akaryakıta 3 zam birden 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek Akaryakıta 3 zam birden! 35 milyon araç sürücüsünü etkileyecek
Putin’i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı Putin'i çıldırtacak görüntü: 250 Rus askeri esir alındı
Daha 11 yaşındaydı Diyarbakırlı Nurhayat’ın acı sonu Daha 11 yaşındaydı! Diyarbakırlı Nurhayat'ın acı sonu
18:55
Medya AŞ çalışanı mahkemede anlattı: İhale firmaları ve rakamları önceden bildirilirdi
Medya AŞ çalışanı mahkemede anlattı: İhale firmaları ve rakamları önceden bildirilirdi
18:54
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
İBB davasında açık hava reklamcılığındaki gizli çark ortaya çıktı: Ticari hayatımı bitirdiler
18:52
A Milli Takım’ın maçında Fatih Terim sürprizi
A Milli Takım'ın maçında Fatih Terim sürprizi
18:43
Bruno Fernandes’ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
Bruno Fernandes'ten Galatasaraylıları heyecanlandıran gülümseme
17:50
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul’a getirdim
Serdal Adalı, yeni orta saha transferini duyurdu: Sülalesini İstanbul'a getirdim
17:39
Bir belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2026 19:28:49. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat Erbaa'da 2 gün önce kaybolan 62 yaşındaki kişi, Kelkit Çayı'nda ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei