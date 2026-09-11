Tokat Erbaa'da eniştesini bıçakla öldüren kayınbirader jandarma tarafından yakalandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde M.K, tartışma kavgaya dönüşünce eniştesi Tahir Yumuşakkaya'yı bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde eniştesini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı.
Koçak Mahallesi'nde Tahir Yumuşakkaya (58) ile kayınbiraderi M.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, eniştesi Yumuşakkaya'yı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yumuşakkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinden kaçan M.K. ise jandarma ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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