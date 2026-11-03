Tokat Erbaa'da iki otomobilde 392 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay dün akşam meydana geldi. Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesine uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Samsun'dan uyuşturucu madde aldıktan sonra uyuşturucuyu satın aldığı kişilerle Erbaa'ya doğru yola çıkan 4 kişi ilçe girişinde durduruldu. Durdurulan araçlarda yapılan aramada otomobillerden birinin bagajında 392 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçlardaki U.Ç.A., Selami E., Efe Cebiş A. ve Hüseyin Efe. A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Selami E., Efe Cebiş A. ve Hüseyin Efe A. Tutuklandı, U.Ç.A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.