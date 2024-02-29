Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla pazar yerinde bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, bal kabakları kardan adama dönüştürülerek üzerine şiir yazıldı. Bal kabağından yapılan kardan adam büyük ilgi gördü. Platform Başkanı Fatma Esin Tuna, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekerek, suyun etkin kullanılması ve doğanın korunması gerektiğini vurguladı.

29.02.2024 16:10
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Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Pazar yerinde yapılan etkinlikte, bal kabakları kardan adama dönüştürülerek üzerine de şiir yazıldı. Pazara gelenler bal kabağından kardan adama büyük ilgi gösterdi.

Platform Başkanı Fatma Esin Tuna, yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecanla bekledik ama şehir merkezine bu sene kar yağmadı. Kardan adam yapamadık, kartopu oynayamadık. Çocuklarımız çok üzgün, bu üzgünlüğün yanında olumsuz etkileri de var tabii, küresel iklim değişikliği, iklim krizi ile yüz yüze kaldık, somut etkilerini görüyoruz. Kuruyan göller, göletler olabilir bu süreçte, bunlar da acı bir sonuç olur. O yüzden iklim değişikliğine dikkati çekmek için geçen hafta lahanadan yaptığımız kardan adamı, bu hafta bal kabağından yaptık. Amacımız insanların iklim değişikliğinin farkında olmalarını sağlamak. Mevcut olan suyumuzu en etkin şekilde kullanmalıyız. Geleceğe, genç nesillere topraklarımızı, suyumuzu, doğamızı miras olarak bırakabilmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu, iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi - Son Dakika

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