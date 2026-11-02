Tokat\'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonette sürücü ve 2 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonette sürücü ve 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat-Erbaa kara yolu Tepekışla mevkisinde kamyonet devrildi; araçtaki sürücü ve iki kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen kamyonetteki 3 kişi yaralandı.
İ.Ç. yönetimindeki 06 BUJ 957 plakalı kamyonet, Tokat-Erbaa kara yolu Tepekışla mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.C.Ç. ve F.O. yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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