Erbaa\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının adreslerinde yapılan aramada, 36 gram uyuşturucu, 110 sentetik ecza hapı ve 3 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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