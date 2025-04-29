Tokat'ın İlk Kadın Halk Otobüsü Şoförü Göreve Başladı

Tokat'ta toplu taşımada kadın eli

TOKAT - Tokat'ta bir ilk gerçekleşerek 13 yıllık deneyime sahip Rukiye Özler, kentin ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak göreve başladı.

Tokat'ta şehir içi ulaşımda bir ilk yaşandı. Tokat Belediyesi Özel Halk Otobüsleri bünyesinde Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun destek ve direktifleriyle, 13 yıllık deneyime sahip kadın şoför Rukiye Özler göreve başladı. Özler, Tokat'ın ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak bugün ilk seferine çıktı. Şehir içi güzergahta direksiyon başına geçen Özler, yolculardan da büyük ilgi ve takdir gördü. Uzun yıllardır şoförlük yapan Özler, vatandaşlara hizmet verecek olmanın gururunu yaşadığını belirtti.

"Tokat'ta bir ilki yaptık"

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "Ben kadınların toplumda her anlamda görev almasını çok önemsiyorum. Çok da kıymet veriyorum. Onların elinin değdiği her yere düzen ve huzur geliyor. En önemli şeylerdin birisi de toplu ulaşım. Bir çok şehirde kadınlarımız bu anlamda bir irade ortaya koymuştu. Tokat'ta da bir ilki gerçekleştirdik. Rukiye hanım Tokat'ta bir ilke imza atmış oldu. Tokat'ta bir gezintiye çıktık ve güzel tepkiler aldık. Onu gören herkes tebessüm ederek gülüyor" dedi.

Tokat Belediyesi, kadın istihdamını destekleyen projelere önümüzdeki dönemde de devam etmeyi hedefliyor.

(YK-

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