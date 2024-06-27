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Tokat'ın Pazar ilçesinde hubat hasadı devam ediyor.

İlçede bir süre önce başlayan hububat hasadında dane kayıplarının önlenmesi hususunda teknik personel tarafından arazi ve biçerdöver kontrolleri yapılıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, hububatta dane kaybını en aza indirmek amacıyla biçerdöver kontrollerini sürdürdüklerini söyledi.

Ziraat mühendisleri tarafından titizlikle gerçekleştirilen kontrollerle çiftçilerin verimliliğini artırmayı ve ürün kayıplarını minimum seviyede tutmayı hedeflediklerini anlatan Kapar, "Biçerdöver kontrollerimiz çiftçilerimizin emeğini ve ürünlerini korumak adına büyük önem taşıyor. Bu kontroller sayesinde hasat döneminde yaşanan kayıpları minimuma indirerek, daha verimli ve sürdürülebilir bir tarım yapısını desteklemeyi amaçlıyoruz." dedi.