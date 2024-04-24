Tokat\'ın Sulusaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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Tokat'ın Sulusaray ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Çime köyünde ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar, jandarma ve Orman İşletme ekiplerine haber verdi.

Muhtar Mustafa Gül ve köylüler, ekipler gelene kadar yangına müdahale etti. Orman İşletme ve jandarma ekiplerince vatandaşların desteğiyle yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.