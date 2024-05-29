Tokat'ın tarihi giyim kültürü geleceğe taşındı - Son Dakika
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Tokat'ın tarihi giyim kültürü geleceğe taşındı

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, kentin 18. ve 20. yüzyıl giyim kültürünü araştırarak oluşturduğu 53 parçalık koleksiyonla, tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda 'Maziden Ferdaya Nefha' adlı defile düzenledi. Defile, Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 785 yıllık tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda gerçekleştirildi ve izleyicilere adeta görsel bir şölen sunuldu.

29.05.2024 23:44
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Tokat'ın tarihi giyim kültürü geleceğe taşındı

Tokat'ın tarihi giyim kültürü yeniden canlandı

TOKAT - Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, kentin 18. ve 20. yüzyıl giyim kültürünü araştırarak oluşturduğu 53 parçalık koleksiyonla, tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda "Maziden Ferdaya Nefha" adlı defile düzenledi.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü, kentin 18. ve 20. yüzyıl giyim kültürünü geleceğe aktarmak amacıyla yürüttüğü üç yıllık tema çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda, "Maziden Ferdaya Nefha" adlı görkemli bir defile gerçekleştirildi. Defile, Tokat'ın Pazar ilçesinde bulunan 785 yıllık tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nda düzenlendi. Defile, Tokat'a atfedilen "Tokat İlinde 18.-20.yy. Dönemi Giyim Kültürü" adlı tema çalışmaları doğrultusunda hazırlandı. Kentin giyim kültürü ve geleneklerinin derinlemesine araştırıldığı bu çalışma, enstitünün tüm atölyelerinde kapsamlı bir şekilde yürütüldü. Bu titiz çalışmalar sonucunda, enstitü atölyelerinde 41 adet kıyafet ve 12 adet tablo olmak üzere toplam 53 parçadan oluşan benzersiz bir koleksiyon oluşturuldu. Tokat'ın geçmişine ışık tutan ve kentin kültürel zenginliklerini gözler önüne seren bu özel gecede, izleyicilere adeta görsel bir şölen sunuldu. Davetliler, tarihi Mahperi Hatun Kervansarayı'nın büyüleyici atmosferinde Tokat'ın giyim kültürüne yakından tanıklık etme fırsatı buldu.

"Maziden Ferdaya Nefha" defilesi, Tokat Olgunlaşma Enstitüsü'nün, kentin zengin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu. Tokat'ın tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak adına gerçekleştirilen bu önemli etkinlik, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Kaynak: İHA

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