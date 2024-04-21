Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat\'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.04.2024 15:38
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(ANKARA) - Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 15.03'te 12.38 kilometre derinlikte 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tokat'ın Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

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