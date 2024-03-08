Tokat\'ın Turhal ilçesinde bıçaklı kavga: 1 ölü

Ankara-Zonguldak Hattında Karaelmas Turizm Ekspresi Başlıyor

TCDD tarafından Ankara-Zonguldak hattında başlatılacak olan Karaelmas Turizm Ekspresi, tarihi mirası, doğal güzellikleri ve sanayinin gelişimini aynı rota üzerindeki turlarla deneyimleme imkanı sunacak. Ekspres kapsamında düzenlenecek turlarla Eskipazar'daki antik kenti görebilecek, Yenice'de orman denizinin içinden geçip Safranbolu'da tarihte yolculuk yapma imkanı bulacak ziyaretçiler, Karabük ve Zonguldak'ta sanayinin gelişimine ev sahipliği yapan atmosferi yaşayabilecek. TCDD ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan ekspresle, bölgenin doğa güzelliklerinin, tarihi, kültürel ve mimari zenginliklerinin tanıtılması, turizm potansiyelinin artırılması, yerel ekonomi canlandırılarak istihdama katkıda bulunulması hedefleniyor.