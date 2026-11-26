Tokat'ta düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Turhal ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca ve şarjörleri, farklı ebatlarda 6 şarjör, 3 kurusıkı tabanca, 320 fişek, 3 ruhsatsız tüfek ve 118 dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.