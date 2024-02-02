Tokat\'ın Yeşilyurt Kaymakamı Okullardaki Çalışmaları İnceledi

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Tokat'ın Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci, okullarda devam eden çalışmaları inceledi.

Cebeci, ilçedeki okulları ziyaret ederek, ikinci dönem hazırlıkları hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Aymak'tan bilgi aldı.

Okulları ikinci döneme hazır hale getirdiklerini belirten Cebeci, "Öğrencilerin daha iyi imkanlarla eğitim öğretime devam etmeleri için okullarımızdaki çalışmalar devam ediyor. Eksikleri yerinde denetledik. Bunların en kısa sürede giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.