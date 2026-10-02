Tokat merkez ve ilçelerinde silah operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tokat merkez ve ilçelerinde silah operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı

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Tokat merkez ve ilçelerinde silah operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı
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Tokat merkez ve Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ile Pazar ilçelerinde eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı; 14 bin 386 mermi ve kartuş, 32 av tüfeği, 10 tabanca, 14 kurusıkı tabanca ve 55 litre kaçak içki ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 29 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı silahlanmanın ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Tokat merkezi ile Yeşilyurt, Almus, Zile, Artova ve Pazar ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 bin 386 mermi ve kartuş, 32 av tüfeği, 6'sı kurusıkıdan bozma 10 tabanca, 14 kurusıkı tabanca, 23 ses fişeği, 39 tabanca şarjörü, 103 boş kovan, 55 litre kaçak içki, 2 el detektörü ve 9 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA
YeşilyurtGüvenlik3. SayfaArtovaGüncelTokatAlmusZileSuçSon Dakika

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