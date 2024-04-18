Tokat Merkezde Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı - Son Dakika
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Tokat Merkezde Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı

Tokat Merkezde Deprem Sonrası Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tokat merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı. AFAD'ın Afet Koordinasyon Merkezi'nde tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını belirtti.

18.04.2024 20:00  Güncelleme: 20:03
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Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Tokat merkezde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat'ta hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremin sonucunda Tokat merkezde herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığını duyurdu. Yazıcıoğlu ayrıca AFAD'ın Afet Koordinasyon Merkezi'nde tüm birimlerle teyakkuz halinde olduklarını belirtti. Yazıcıoğlu'nun X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Sulusaray ilçemizde meydana gelen ve Tokat Merkezde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. An itibariyle AFAD'da Afet Koordinasyon Merkezi'ndeyiz. Allah'a şükür Tokat Merkez'de bir olumsuzluk söz konusu değil. Tüm birimlerimizle sahada teyakkuz halindeyiz."

Kaynak: ANKA

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