Tokat Niksar'da derede kaybolan iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için girdikleri derede kaybolan Uğur Karaman ve ağabeyi Memduh Karaman'ın cansız bedenlerine ekipler ulaştı. Cenazeler, otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, soruşturma sürüyor.
İKİ KARDEŞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için girdikleri derede kaybolan Uğur Karaman ve ağabeyi Memduh Karaman'ın cansız bedenleri, ekiplerin yaptıkları çalışma sonucu ulaşıldı. Sudan çıkarılan iki kardeşin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: DHA
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