Tokat Niksar'da duvardan düşen Emre Yıldız hastanede hayatını kaybetti
Tokat'ın Niksar ilçesinde duvar üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek düşen 31 yaşındaki Emre Yıldız, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay, Kırkkızlar Mahallesi Maraşlıklar Sokak'ta meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kırkkızlar Mahallesi Maraşlıklar Sokak'ta 31 yaşındaki Emre Yıldız, duvar üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
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