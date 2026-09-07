Tokat Niksar'da duvardan düşen Emre Yıldız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat Niksar'da duvardan düşen Emre Yıldız hastanede hayatını kaybetti

Tokat Niksar\'da duvardan düşen Emre Yıldız hastanede hayatını kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde duvar üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek düşen 31 yaşındaki Emre Yıldız, kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay, Kırkkızlar Mahallesi Maraşlıklar Sokak'ta meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde duvardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Kırkkızlar Mahallesi Maraşlıklar Sokak'ta 31 yaşındaki Emre Yıldız, duvar üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güncel, Niksar, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat Niksar'da duvardan düşen Emre Yıldız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı ABD'de kargo uçağı pistten çıkıp araçlara çarptı: 5 ölü, 5 yaralı
Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış Evinde ölü bulunan oyuncu Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesine ulaşıldı: Acı çektiği gün setten atılmış
Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı İşte yurttan zafer görüntüleri Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı! İşte yurttan zafer görüntüleri
Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı: Kılıçdaroğlu’na “Genel Başkanımız” dedi, Özgür Özel’i sadece adıyla andı
Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü Kaptan Eda Erdem, finalin kırılma anını açıkladı: O ses bizi oyuna döndürdü
Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti Sultanlar şampiyonluğu aldı, Fenerbahçeli oyuncu gönülleri fethetti

19:57
Acun Ilıcalı’dan Türk futbolculara müjde
Acun Ilıcalı'dan Türk futbolculara müjde
19:54
Düzce’de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Düzce'de tır ile fındık işçilerini taşıyan araç çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
19:46
Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
Yapay zekadan olay yaratacak şampiyonluk tahmini
19:21
Lübnan’da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
Lübnan'da gazeteciler füze saldırısından kıl payı kurtuldu
19:03
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini için mahkemeden adli kontrol kararı
17:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara müjde Başvuru süresi uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Başvuru süresi uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 20:12:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Tokat Niksar'da duvardan düşen Emre Yıldız hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement