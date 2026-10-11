Tokat Niksar\'da itfaiye ekipleri, bir eve giren 16 yarasayı çıkardı

Tokat Niksar'da itfaiye ekipleri, bir eve giren 16 yarasayı çıkardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde 50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evindeki yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa olduğunu belirleyip yarasaları çalışmayla evden çıkardı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren 16 yarasa, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, evinde bulunan yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi.
Yarasalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarıldı.
Kaynak: AA
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