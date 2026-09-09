Tokat Niksar'da öğretmenler kameriyeyi taşıyarak eğitime kazandırdı
Tokat'ın Niksar ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkım kararı verilen Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nun bahçesindeki kamerye, öğretmenler tarafından sökülerek eğitimin sürdürüleceği Ulvi Saime Kaya İlkokulu'nun bahçesine taşındı. Okul müdürü Metin Özdemir ve öğretmenlerin gerçekleştirdiği taşıma işlemi, öğrencilerin hizmetine sunuldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde öğretmenler, yıkım kararı verilen okulun bahçesindeki kameriyeyi eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceği okulun bahçesine taşıdı.
İlçede bulunan Kaya İsmet Özden Ortaokulu'nun depreme dayanıksız olduğu belirlendi. Okulun eğitim faaliyetlerinin yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Ulvi Saime Kaya İlkokulu'nda sürdürülmesine karar verildi.
Kaya İsmet Özden Ortaokulu Müdürü Metin Özdemir ve öğretmenler, okulun bahçesindeki kameriyeyi Ulvi Saime Kaya İlkokulu'nun bahçesine taşıyarak yerleştirdi.
Taşıma işlemi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: AA
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