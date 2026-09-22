Tokat Niksar\'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Tokat Niksar'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan 60 AFG 699 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Niksar Belediyesi itfaiyesi alevleri söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yolkonak beldesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Ayhan Toktaş'a ait park halinde bulunan 60 AFG 699 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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