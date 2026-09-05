Tokat Niksar'da serinlemek için girdikleri derede iki kardeş kayboldu - Son Dakika
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Tokat Niksar'da serinlemek için girdikleri derede iki kardeş kayboldu

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Tokat'ın Niksar ilçesinde, serinlemek için şelaleden akan dereye giren 17 yaşındaki Uğur ve 18 yaşındaki ağabeyi Memduh Karaman suda kayboldu. Yüzme bilmedikleri öğrenilen iki kardeş için jandarma, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından arama çalışması başlatıldı.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde serinlemek için şelaleden akan dereye girdikleri öne sürülen Uğur Karaman (17) ve ağabeyi Memduh Karaman (18), suda kayboldu. İki kardeşin için suda arama çalışması başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Niksar ilçesi Akgüney köyü şelale mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla şelaleden akan dereye girdikleri iddia edilen Uğur Karaman ile ağabeyi Memduh Karaman, yüzme bilmedikleri için bir süre sonra su içerisinde çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılamayan iki kardeş için bölgeye dalgıç ekipler ve AFAD görevlileri sevk edildi. Karaman kardeşler için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tokat Niksar'da serinlemek için girdikleri derede iki kardeş kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tokat Niksar'da serinlemek için girdikleri derede iki kardeş kayboldu - Son Dakika
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