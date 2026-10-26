Tokat polisi okul çevreleri ve öğrenci servisi araçlarını denetliyor

Tokat'ta polis ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin huzur ve güven ortamında devam etmesi amacıyla okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda kontroller gerçekleştiriliyor.

Trafik ekiplerince de öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapılıyor.