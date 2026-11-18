Tokat Reşadiye'de minibüsle ambulansın çarpışmasında 7 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Reşadiye ilçe girişindeki D-100 kavşağında dün saat 19.00 sıralarında tarım işçilerini taşıyan minibüs ile ambulans çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı; yaralılar Reşadiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı, durumlarının iyi olduğu belirtildi ve inceleme başlatıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile ambulansın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolu Reşadiye ilçe girişindeki kavşakta meydana geldi. Erzincan'dan Niksar yönüne giden ve tarım işçilerini taşıyan C.K. yönetimindeki minibüs ile A.Y. yönetimindeki 60 ANU 794 plakalı ambulans çarpıştı. Kazada ambulans sürücüsü A.Y., sağlık görevlileri Ş.K. ve B.E. ile minibüs sürücüsü C.K. ve minibüste bulunan 3 yolcu yaralandı.
İhbarla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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