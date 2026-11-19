Tokat-Sivas kara yolunda devrilen otomobilde 2 kişi yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat-Sivas kara yolunun Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkan otomobil devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan bir yolcu, ihbar üzerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
M.D. (30) idaresindeki otomobil, Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan F.Ş. (32) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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