Tokat-Sivas Yolunda Kar Etkili

Tokat- Sivas kara yolunda kar etkisini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Bazı araçların yolda kaldığı bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.
Tokat Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
