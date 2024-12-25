Tokat'ın Zile ilçesinde 1220 litre sahte içki ürettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkarayün köyünde H.B'nin (64) ürettiği sahte içkiyi piyasaya süreceği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda zanlının adresinde yapılan aramada 1220 litre sahte içki ele geçirildi.
H.B. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 1220 Litre Sahte İçki Üreticisi Yakalandı - Son Dakika
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