Tokat'ta, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Projesi" kapsamında 1500 çam fidanı dikildi.
Vali Numan Hatipoğlu, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla Bedestenlioğlu Mahallesi'nde düzenlenen fidan dikim töreninde yaptığı konuşmada, orman teşkilatının çok köklü geçmişiyle vatan için çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyledi.
Son 20 yılda Cumhuriyet tarihindeki en fazla ağaçlandırmanın gerçekleştirildiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Bu, gerçekten göğüs kabartıcı. Orman teşkilatımız güzel çalışmalar yapıyor. Dikilecek fidanların yeşermesi ve geleceğimizi çok daha güzelleştirmesini diliyorum." dedi.
Hatipoğlu, daha sonra öğrencilerle 1500 çam fidanını toprakla buluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta 1500 Çam Fidanı Dikildi - Son Dakika
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Daire Başkanları Toplantısı, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, daire başkanları gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler hakkında Rektör Özölçer'i bilgilendirdi.
YouTube, yapay zeka özellikleri için denemeler yapmaya başladı. Mobilde iki kere dokunma ile videonun bir kısmını atlamanız mümkün olacak. Yapay zeka kullanıcıya atlamak istediği bölüm tavsiyesi verecek. İçerik üreticileri bölüm atlama için verilen tavsiyeleri belirleme imkanına sahip olacak. Ancak kullanıcılar, önemli anları da geçme imkanına sahip olacak. Özellik şu an sınırlı bir kullanıcı kitlesi tarafından deneniyor.
Çin tarafından getirilen kısıtlamalar nedeniyle Google servislerini kullanamayan Apple, Çin pazarında Baidu AI ile işbirliği yapacak. Apple'ın yeni cihazları, iOS 18 ile birlikte Baidu AI özellikleriyle piyasaya sürülecek. Bu işbirliği, Apple'ın marka değerini Çin pazarında arttıracak ve Baidu'yu daha da kapsamlı bir şirket haline getirecek.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, iftar programları kapsamında jandarma personeliyle bir araya geldi. İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşen programa Ekici'nin yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile jandarma personeli katıldı. Ekici, iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayında birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, gece gündüz demeden vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti. Programda dualar eşliğinde oruç açıldı.
Dışişleri Bakanlığı, Brüksel'deki olaylar karşısında Belçika makamlarıyla hemen iletişime geçtiğini duyurdu. Bakanlık, Türkiye'nin Belçika Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştüğünü ve diplomatik temsilcilerin olay bölgelerindeki Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirtti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'da seçim otobüsüyle gezerek vatandaşları selamladı. Kurum, İstanbul için hayallerinin olduğunu belirterek, evlerde deprem riskinin bulunmamasını ve trafik çilesinin yaşanmamasını hayal ettiklerini söyledi. Ayrıca, Ayancık başta olmak üzere depremzedeleri unutmadıklarını ve İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a harcayacaklarını vurguladı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde 15 bin 398 şahsın sorgusu yapıldı. Bu süre zarfında 235 şahıs yakalanırken, 83 şahıs tutuklandı. Ayrıca, 18 hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 3 adet silah ele geçirildi. 2024 yılında ise toplamda 1801 şahıs yakalandı ve 870 şahıs tutuklandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?