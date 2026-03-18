Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü anıldı

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başçiftlik

Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Kaymakam Murat Görmüş ve Belediye Başkanı Şaban Bolat çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan programa daire amirleri, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Turhal

Turhal Hükümet Konağı meydanında düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Faruk Cesur ve Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Eyimaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.