Tokat'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü anıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Yeşim Altın ve Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Başçiftlik

Başçiftlik ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Kaymakam Murat Görmüş ve Belediye Başkanı Şaban Bolat çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan programa daire amirleri, şehit aileleri, gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Turhal

Turhal Hükümet Konağı meydanında düzenlenen törende Kaymakam Ersin Tepeli, Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Faruk Cesur ve Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Şehit Aileleri Derneği Başkanı Satılmış Çınar yaptı.

Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından tören sona erdi.

Törene Cumhuriyet Başsavcı Vekili Bilal Çırak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Eyimaya, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 13:38:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.