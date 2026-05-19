Tokat'ta 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta 19 Mayıs Kutlamaları

Tokat\'ta 19 Mayıs Kutlamaları
19.05.2026 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Bayramı törenlerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tokat'ın Başçiftlik ve Niksar ilçelerinde törenle kutlandı.

Başçiftlik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından program, ilçe spor salonunda devam edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Şiir dinletisi, oratoryo ile sportif gösteriler ile halk oyunu gösterilerinin ardından okullarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, Hatipli Belediye Başkanı Cansoy Eraslan, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Niksar

Tokat'ın Niksar ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Kutlama programı, Kaymakamlık binası önünde Atatürk anıtına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gençlik adına konuşma gerçekleştirildi. Program kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okundu, kompozisyon sunumları yapıldı. Daha sonra Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ile Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu.

Kutlamalarda öğrencilerin hazırladığı sportif ve kültürel gösteriler ilgi gördü. Etkinlikler kapsamında halat çekme yarışması, kız ve erkek öğrenciler arasında 100 metre atletizm yarışları ile koordinasyon parkuru yarışmaları düzenlendi.

Programda ayrıca güreş ekibi, halk oyunları ekibi, okçuluk takımı ve kick boks sporcuları gösteri sundu.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

Kutlamalara Niksar Kaymakamı Kadir Perçi ile ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6’ya yükseldi Önce eski eşini öldürmüş Mersin'deki pompalı tüfekli saldırıda can kaybı 6'ya yükseldi! Önce eski eşini öldürmüş
Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır Bakan Fidan: Savaşın yeniden başlamasının küresel düzeyde çok ciddi ekonomik ve siyasi sonuçları olacaktır
Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı Taksiciler, uygulamayla yolcu taşıyan sürücü ve kadın yolcuya korku dolu anlar yaşattı
’Olmaz’ diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa’ya ihraç ediyor 'Olmaz' diyenlere inat ektiği İspanyol kirazını Avrupa'ya ihraç ediyor
HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK’nın gücüne güç kattı HAVELSAN, EFES-2026’ya imzasını attı: HvBS, THK'nın gücüne güç kattı
Mersin’deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı Mersin'deki saldırıda yaralanan restoran çalışanı: Telefon çıkaracağını sanarken birden tabancayı çıkardı

16:34
“Kara kutu“ denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
"Kara kutu" denilen Bülent Karakaş elinde bavullarla kaçarken yakalandı
16:16
Estonya’da NATO’ya ait savaş uçağı, İHA’yı düşürdü
Estonya'da NATO'ya ait savaş uçağı, İHA'yı düşürdü
15:48
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
15:44
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
15:23
Reha Muhtar’ın son halini gören inanamıyor
Reha Muhtar'ın son halini gören inanamıyor
14:58
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025’te 2 bin 420’ye yükseldi
İsrail ordusunda cinsel saldırı bildirimleri 2025'te 2 bin 420'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 17:41:04. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta 19 Mayıs Kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.