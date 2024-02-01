Güncel

Tokat'ta 2 bin yıllık tarihi köprüye sprey boyalı saygısızlık

TOKAT - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde bulunan ve halen üzerinden ulaşım sağlanan 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu düşünülen tarihi köprüye sprey boyalı saygısızlık yapıldı. Gençlerin aşk mesajlarının yazıldığı tahtaya dönen köprü vatandaşlar tarafından tepki gördü.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Çekerek Irmağı üzerine inşa edilen ve 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu düşünülen Sulusaray Köprüsü, yıllara meydan okuyor. Halen araç ve yaya trafiğine açık olan köprü, şehir dışından gelen turistleri de ağırlıyor. Sprey boyalarla yazılan aşk kelimeleri tahtası haline gelen köprüyü gören vatandaşlar hayrete düşüyor. Irmak sularının aktığı kemerin tavan kısmına yazılan aşk kelimeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Yazılara tepki gösteren Burhanettin Erden; "Tarihi ve dokusuyla gerçekten güzel bir köprü. Esnafımız, ilçe görevlileri ve vatandaşlar biraz daha saygı gösterip sahip çıkarsa daha iyi olacak" dedi.