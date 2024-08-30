Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Tokat'ın Yeşilyurt, Niksar ve Başçiftlik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Niksar'da da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalar yapıldı. Başçiftlik'teki törende ise anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve konuşmalar yapıldı.

30.08.2024 14:49
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Tokat'ın Yeşilyurt, Niksar ve Başçiftlik ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Yeşilyurt Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu

Öğrenciler tarafından şiirler okunduktan sonra Kaymakam Vekili Fatih Döner, makamında kutlamaları kabul etti.

Törene Belediye Başkan Vekili Bekir Poyraz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sami Burak Aksoy, İlçe Emniyet Amiri Vekili Fatih Yaşar ve vatandaşlar katıldı.

Niksar

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Semih Tepebaşı çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program, konuşma ve şiirlerin okunmasıyla son buldu.

Kaymakam Çeçen, daha sonra tebrikleri kabul etti.

Başçiftlik

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki tören, anıta Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığının çelenklerinin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er yaptı.

Şiirlerin okunmasının ardından Kaymakam Serhat Satış ve Belediye Başkanı Şaban Bolat, vatandaşlar ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tokat'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika

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