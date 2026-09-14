Tokat'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında Gökmedrese'de tören düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında Gökmedrese'de tören düzenlendi

Tokat\'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında Gökmedrese\'de tören düzenlendi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından 39. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi. Törene katılan Vali Abdullah Köklü, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) tarafından 39. Ahilik Haftası nedeniyle tören düzenlendi.

Kutlamalar, TESOB Başkanı Fehmi Çankaya, birliğin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Çankaya ve beraberindekiler Tokat Valisi Abdullah Köklü'yü ziyaret ettiler.

Gökmedrese'deki törene katılan Vali Abdullah Köklü, esnaf ve sanatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ahiliğin, çıraklıktan başlayıp, ileri seviyeye kadar esnaf ve sanatkarları bir eğitme, toplumun içine katma kültürü olduğunu belirten Köklü, "Çünkü çok geniş kapsamlı, sadece bir çırağı yetiştirme, sadece bir esnaflığı, ticareti geliştirmeden ziyade bir toplumun inşasına katkı verme hareketi. Tabii ki malumunuz burası Horasan erenlerinin yatağı diyelim. Yani herhalde binlerce bizim bilebildiğimiz, mezarını bildiğimiz Gıj Gıj Baba, Hasan Gazi Hazretlerinden tutalım Malum Seyit Hazretlerine kadar birçok Keçeci Baba ve kardeşi ve diğer Horasan erenleri gibi aslında Horasan erenlerinin ilk başkentimiz olan Tokat'ın ilk sarı inşa ettiği bir yer. Kendi alanında da tüm esnaf ve ahlakını Anadolu topraklarında inşa etmiş bir şahsiyet Ahi Evran Hazretleri." dedi.

Ahilik geleneğinin önemli bir parçası olan ve kalfalıktan ustalığa geçişte yapılan "Şed kuşanma" töreni yapıldı.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, protokol üyeleri ve esnaflar katıldı.

Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Kültür, Güncel, Tören, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında Gökmedrese'de tören düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:39
Otobüs yangınında ölen 12 yaşındaki öğrencinin kimliği DNA ile belirlendi
Otobüs yangınında ölen 12 yaşındaki öğrencinin kimliği DNA ile belirlendi
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:32:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Tokat'ta 39. Ahilik Haftası kapsamında Gökmedrese'de tören düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement