Tokat\'ta 4 Kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Teşhisiyle Tedavi Gördü

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Tokat'ta bu yıl hastaneye başvuran 4 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisiyle tedavi gördü.

Bu yıl 1 Ocak-8 Mayıs tarihleri arasında vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servisine 320 kişi başvurdu.

Yapılan muayenede başvuranlardan 4'ü, KKKA teşhisi konularak hastanede yatarak tedavi edildi.

Bunlardan 2'si ise daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.