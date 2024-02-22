Tokat\'ta 864 yıllık \'Cin Cami\' zamana meydan okuyor

Tokat'ta Niksar'ın tarihi mirası 'Cin Cami' 864 yıldır ayakta
864 yıllık cami, "Cin" ismiyle dikkat çekiyor
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesindeki ismiyle dikkat çeken tarihi 864 yıllık 'Cin Cami' zamana meydan okuyor.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 1160 yılında Melik Salar Aydoğdu tarafından inşa edilen cami görenlerin ilgisini çekiyor. Bütünüyle moloz taşla inşa edilmiş caminin isminin Cin olması ise hayrete düşürüyor. İsminin neden 'Cin' olarak konulduğu bilinmeyen cami 8 asırdır ayakta durarak adeta zamana meydan okuyor. İlçede Halk Eğitim Merkezi binasının arkasında, kale surları içerisinde, meyilli bir arazide bulunan cami, Halk Eğitim Merkezinde çalışan personel tarafından temizliği yapılarak mescit olarak kullanılıyor.
Cin Cami'nin isminin nereden geldiği hakkında herhangi bir bilginin mevcut olmadığını belirten İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, "İlçe Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan Cin Camisi tarihi eser olarak daha önce bakımı yapılmıştı. Restorasyon yapılmıştı. Etkinliklere gelen misafirlerimizin ibadetlerini yapabilecekleri nezih bir ortamı misafirlerimize hazır tutuyoruz. Hizmetli arkadaşlarımız buranın temizliği ile son derece ilgileniyorlar. Bu vesileyle de burada bir tarihi canlı tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata yadigarı bu topraklardaki tarihi eserlerimizin varlığı bu toprakların bizim tapumuz olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş oluyor" dedi.
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