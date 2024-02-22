Tokat'ta 864 yıllık 'Cin Cami' zamana meydan okuyor - Son Dakika
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Tokat'ta 864 yıllık 'Cin Cami' zamana meydan okuyor

Tokat\'ta 864 yıllık \'Cin Cami\' zamana meydan okuyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan 864 yıllık 'Cin Cami', ismiyle dikkat çekiyor. Melik Salar Aydoğdu tarafından inşa edilen cami, moloz taşla yapılmış olmasına rağmen 8 asırdır ayakta durarak zamana meydan okuyor. Cami, Halk Eğitim Merkezi tarafından temizlenerek mescit olarak kullanılıyor. Caminin isminin neden 'Cin' olduğu ise bilinmiyor.

22.02.2024 23:49  Güncelleme: 23:53
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Tokat'ta Niksar'ın tarihi mirası 'Cin Cami' 864 yıldır ayakta

864 yıllık cami, "Cin" ismiyle dikkat çekiyor

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesindeki ismiyle dikkat çeken tarihi 864 yıllık 'Cin Cami' zamana meydan okuyor.

Tokat'ın Niksar ilçesinde 1160 yılında Melik Salar Aydoğdu tarafından inşa edilen cami görenlerin ilgisini çekiyor. Bütünüyle moloz taşla inşa edilmiş caminin isminin Cin olması ise hayrete düşürüyor. İsminin neden 'Cin' olarak konulduğu bilinmeyen cami 8 asırdır ayakta durarak adeta zamana meydan okuyor. İlçede Halk Eğitim Merkezi binasının arkasında, kale surları içerisinde, meyilli bir arazide bulunan cami, Halk Eğitim Merkezinde çalışan personel tarafından temizliği yapılarak mescit olarak kullanılıyor.

Cin Cami'nin isminin nereden geldiği hakkında herhangi bir bilginin mevcut olmadığını belirten İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, "İlçe Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan Cin Camisi tarihi eser olarak daha önce bakımı yapılmıştı. Restorasyon yapılmıştı. Etkinliklere gelen misafirlerimizin ibadetlerini yapabilecekleri nezih bir ortamı misafirlerimize hazır tutuyoruz. Hizmetli arkadaşlarımız buranın temizliği ile son derece ilgileniyorlar. Bu vesileyle de burada bir tarihi canlı tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ata yadigarı bu topraklardaki tarihi eserlerimizin varlığı bu toprakların bizim tapumuz olduğunu bir kez daha dünyaya göstermiş oluyor" dedi.

Kaynak: İHA

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